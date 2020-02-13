Согласован новый участок разведения сил на Донбассе

В Минске трехсторонней контактной группой в среду, 12 февраля, согласован один из трех участков линии соприкосновения на Донбассе, где будет произведено разведение противоборствующих сил.

Об этом сегодня сообщает ИА "Русская весна" со ссылкой на Дарку Олифер, пресс-секретаря Леонида Кучмы, представляющего на переговорах в Минске Украину.

"Это будет участок в районе населенного пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной. Сейчас продолжается работа над согласованием двух других участков. Кроме того, мы передали уже уточненный список людей на обмен" — цитирует РВ слова Олифер.

Украина вдруг захотела мира на Донбассе?

Особо пресс-секретарь киевского представителя в контактной группе подчеркнула, что "украинская сторона настаивает на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

И, по ее словам, до 26 февраля будет разработан "пошаговый план открытия КП в поселках Золотом и Счастье.

Напомним, что еще совсем недавно киевские власти заявляли требования о пересмотре минских соглашений и никакие свои силы ниоткуда отводить не собирались.

А уже 18 февраля по инициативе России в Совбезе ОНН Украине предстоит отвечать на вопросы о том, что сделано для прекращения войны на востоке страны.