6 тысяч россиян не смогли проехать в Израиль в прошлом году

В Израиле участились отказы россиянам во въезде. Как правило, причин, по которым въезд запрещен для конкретного человека, не указывают.

Проблема стала очевидна с осени 2018 года. В прошлом году в страну не смогли попасть около 6 тысяч туристов и паломников из России. По их словам, направляясь в Израиль, были выполнены все условия и соблюдены необходимые требования.

"Среди них — туристы и паломники, которые абсолютно чётко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путёвки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили", — отметил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

В этом году посольство намерено разобраться в вопросе и урегулировать ситуацию, которая "не является нормальной и требует совместных действий по исправлению".

Ранее Правда. Ру писала, что в 2019 году Иерусалим стал самым привлекательным городом для туристов. Его посетило более 4,55 млн человек. Это на 11% больше, чем в 2018 году.