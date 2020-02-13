Турецкая армия продолжает убивать сирийских военных. Накануне они уничтожили 51 человека. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции.
"По последним данным из разных источников, в регионе Идлиб, как стало известно, нейтрализованы 55 элементов сирийского режима", — говорится в информации оборонного ведомства.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Сирии. МИД России и Минобороны резко отреклись от таких обвинений. Между тем указывается, что оружие, получаемое боевиками в Сирии, поступает из Турции.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.