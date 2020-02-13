Родственник Гуайдо пытался провезти взрывчатку в Венесуэлу

Родной дядя самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо был арестован в аэропорту за попытку провезти на территорию страны взрывчатое вещество.

Об этом сообщает Дьосдадо Кабельо, председатель Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики.

"Маркес Гуайдо был задержан сотрудниками службы безопасности при попытке провезти через госграницу тактические фонарики, в батарейном отсеке которых было взрывчатое химвещество. Предположительно — синтетическое взрывчатое вещество С4", — сказал Кабельо.

Не взрывчаткой единой…

Кроме взрывчатки в вещах у родственника главного оппозиционера Венесуэлы, которого с подачи США ряд стран признал президентом страны, нашли инструкцию на английском языке, в которой, как утверждают правоохранители, был пошагово расписан план по готовящимся операциям против законно избранной власти.

Подробности предполагаемых терактов, а также запланированные места их проведения не раскрываются в "интересах безопасности".

Напомним, Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы, в мае прошлого года провозгласил себя президентом страны. И, что самое удивительное, был признан таковым властями США и рядом стран-союзниц.

Об особо "отеческом" отношении к Гуайдо самого хозяина Белого дома говорит тот факт, что именно он был официально приглашен на оглашение ежегодного послания американского президента.

А вот в самой Венесуэле самопровозглашенный президент теряет политические очки. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.