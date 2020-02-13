Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован

Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам, благодаря Интернету, во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.

Он раскритиковал деятельность президента Украины в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что

"результаты его (Зеленского — прим. ред) работы вызывают огромную грусть. Лучшее, что он сейчас может сделать — подать в отставку".

Главные претензии "теледоктора" к Владимиру Зеленскому — "целенаправленное обострение языкового вопроса и переписывание истории".

По мнению Евгения Комаровского, действующий президент Украины "усугубляет ситуацию":