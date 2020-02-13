Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам, благодаря Интернету, во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.
Он раскритиковал деятельность президента Украины в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что
"результаты его (Зеленского — прим. ред) работы вызывают огромную грусть. Лучшее, что он сейчас может сделать — подать в отставку".
Главные претензии "теледоктора" к Владимиру Зеленскому — "целенаправленное обострение языкового вопроса и переписывание истории".
По мнению Евгения Комаровского, действующий президент Украины "усугубляет ситуацию":
"Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно говорить про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга… Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем", — говорит доктор.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.