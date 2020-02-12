Ядерный центр в Боливии перестали строить

"Росатом" приостановил строительство ядерного центра в Боливии. Стройка идет в городе Эль-Альто.

Причиной стала смена власти в стране. Договоренности о строительстве российской компанией ядерного центра были достигнуты в 2017 году, контракт подписали в Вене. Осенью прошлого года в Боливии случился переворот, президент под влиянием военных ушел в отставку, а власть получил вице-спикер сената Жанин Аньес.

Строительство приостановили, но российская госкорпорация выразила надежду, что ситуация разрешится.

"Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований, до тех пор, пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу", — говорится в заявлении, распространенном главой ABEN Хуаном Альфредо Жорданом.

Выборы в Боливии назначены на 3 мая.

Ранее Правда. Ру писала, что экс-президент Эво Моралес намерен вернуться в политику. Он верит, что его партия вновь придет к власти.