Киев назвал имена тех, кого хочет освободить

Гуманитарная подгруппа по урегулированию в Донбассе получила список пленных, которых Киев хочет освободить. В среду в столице Белоруссии прошел очередной этап переговоров по урегулированию ситуации.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых стремимся освободить", — написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети.

Ранее Правда. Ру писала, что спецслужбы Украины готов провести "силовую зачистку" Донбасса. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил Дмитрий Ярош, экс-депутат Верховной Рады и бывший же руководитель "Правого сектора*" (*организация, запрещенная на территории РФ).