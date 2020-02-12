Первый президент Украины: Россия не вернет Украине Крым

Украина сможет обсуждать с Россией вопрос возврата Крыма только после изменения самой страны. Такое мнение высказал Леонид Кравчук.

По словам первого президента Украины, незалежная должна серьезно измениться, прежде чем поднимать вопрос территориальной целостности.

"Когда Украина станет совсем другой по своему политическому, демократическому, экономическому, социальному статусу, станет другой, станет богатой, станет сильной — тогда снова для России возникнет вопрос Крыма", — считает Кравчук.

Ранее то, что Крым не вернется в состав Украины, признал глава Госдепа США Майк Помпео.