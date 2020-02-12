Представители НАТО приедут на Мюнхенскую конференцию

Йенс Столтенберг приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности. Генеральный секретарь НАТО возглавит делегацию.

Также в состав делегации от североатлантического альянса вошел заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"В рамках работы конференции 14 и 15 февраля генеральный секретарь и его заместитель Мирча Джоанэ проведут двусторонние встречи с рядом официальных лиц", — говорится в сообщении НАТО.

Мюнхенская конференция по безопасности соберет представителей мировых держав. Ранее стало известно, что приглашение получил президент Казахстана. Россию на конференции будет представлять глава МИД Сергей Лавров.