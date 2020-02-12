Йенс Столтенберг приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности. Генеральный секретарь НАТО возглавит делегацию.
Также в состав делегации от североатлантического альянса вошел заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
"В рамках работы конференции 14 и 15 февраля генеральный секретарь и его заместитель Мирча Джоанэ проведут двусторонние встречи с рядом официальных лиц", — говорится в сообщении НАТО.
Мюнхенская конференция по безопасности соберет представителей мировых держав. Ранее стало известно, что приглашение получил президент Казахстана. Россию на конференции будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.