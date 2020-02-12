Украина ожидает инвестиционную поддержку Евросоюза

Совместное авиационное пространство может быть создано между Украиной и Евросоюзом. Речь о его создании шла сегодня на встрече президента Украины и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

Это — один из приоритетных направлений сотрудничества незалежной и Европы в 2020 году, сообщает пресс-служба украинского президента:

"Во время встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год".

Также в планах расширение сотрудничества в цифровой сфере, разработка соглашения о промышленном безвизе. Не забыл Владимир Зеленский и о финансовой поддержке. Он сообщил еврокомиссару, что страна рассчитывает на инвестиционную поддержку.

Ранее президент Украины заявил, что, возможно, осенью в Донбассе могут пройти выборы. Это станет возможным после полного прекращения боевых действий.