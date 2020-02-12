У эвакуированных из Китая испанцев коронавирус не обнаружен

Две недели провели в карантине испанцы, приехавшие их Китая. До эвакуации они находились в эпицентре распространения коронавируса — в Ухане.

Их вывезли из КНР 31 января. Ни у кого из 21 человека не было признаков заболевания, но, по международному протоколу, их поместили под наблюдение врачей.

По прошествии двух недель медики не выявили симптомов вируса и готовы отпустить "пациентов" домой. Их планируют выписать 13 февраля,

"Люди, которые находятся на карантине в центральном военном госпитале Гомеса Ульи, завтра будут выписаны", — сообщили в правительстве Испании.

Ранее в Испании выявили два случая заражения коронавирусом. Заболевание пациенты "подхватили" в Германии и Франции.

По данным на сегодняшний день, в Китае от коронавируса погибли уже 1113 человек.