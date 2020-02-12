Украинские власти эвакуируют сограждан из Китая, если они не больны

Распространения коронавируса по территории Украины местные власти боятся настолько, что отказываются эвакуировать соотечественников из Китая. Вывезти граждан страны из КНР можно будет только при стопроцентной уверенности, что болезнь не попадет на Украину.

Такое заявление сделал премьер Незалежной Алексей Гончарук.

"То, что эвакуация срывается — не знаю, откуда у вас эта информация. Мы продолжаем искать возможность ее провести так, чтобы не искать дополнительных рисков для населения. Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не несет рисков распространения этой инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней", — сказал Гончарук журналистам.

Напомним, что ранее сообщалось, что борт с 60 гражданами Украины вылетит из Китая в Киев во вторник. Информация была размещена на сайте украинского посольства в КНР. Позже текст сообщения отредактировали, убрав оттуда дату эвакуации.

"Правда.Ру" писала, что российские граждане, которые пожелали покинуть Китай из-за распространения коронавируса, были эвакуированы. Сейчас они проходят карантин.