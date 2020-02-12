Расширение дружественных связей с Ираном ожидает министр иностранных дел Белоруссии. В страну назначен новый посол Ирана Саид Яри.
Дипломаты встретились накануне, обсудили нынешнее положение дел и планы на будущее. Обе стороны выразили пожелание расширять и укреплять партнерские отношения.
Посол Ирана вручил главе МИДа Белоруссии копию верительных грамот. Министр иностранных дел Владимир Макей поздравил коллегу с 41-ой годовщиной Исламской революции.
Яри подчеркнул, что целью его дипломатической миссии в Беларуси является укрепление многолетнего сотрудничества.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.