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Главу Казахстана пригласили на Мюнхенскую конференцию

Мир

Президента Казахстана пригласили на Мюнхенскую конференцию. Она состоится 14 февраля и будет посвящена теме безопасности.

Участие главы Казахстана подтвердил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди:

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приглашен на данную конференцию организаторами, соответственно, он принял это приглашение и примет участие".

В составе делегации будет и сам Мухтар Тлеуберди. У него, как и у президента, назначены двусторонние встречи.

Ранее Правда. Ру писала, что Россию на Мюнхенской конференции представит глава МИД Сергей Лавров. Эксперты не исключают его встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

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