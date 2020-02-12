Отношения ОАЭ и Ирана могут улучшиться

Напряженность в отношениях между ОАЭ и Ираном спала. Такое заявление сделал госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

По его словам, несмотря на то, что Эмираты выступают за деэскалацию напряженности, Иран продолжает вести провокационную политику.

"ОАЭ поддерживают призывы к деэскалации напряженности в отношениях с Ираном и необходимости достигнуть мирного решения", - отметил Гаргаш.

Он подчеркнул, что вмешательство Ирана в дела соседей мешает улучшению отношений между странами. Также Ирану необходимо отказаться от ядерного оружия.