На телеэкраны США вышел фильм, называющий имена убийц с Майдана

Долгие годы мировая общественность требовала от Украины тщательного расследования событий на Майдане Незалежности и, в частности, ответов на вопрос: кто отдал приказ расстреливать людей, которые пришли "на мирный протест".

Правду узнать удалось американским журналистам.

Именно им грузинские снайперы, которые были отправлены тогда на Украину с целью "отстрела" на Майдане, рассказали, как все было.

На всех ТВ-экранах США документальный фильм о Майдане

Документальный фильм под названием "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства", снятый Майклом Капуто, экс-советником Дональда Трампа был показан телезрителям в США.

Кто назван распорядителями убийств на Майдане

Как следует из рассказов тех самых снайперов, расстрелом на Майдане заведовали лично Саакашвили, Пашинский и Парубий. Причём изначальный план был "намного масштабнее, чем просто стрельба по людям с целью спровоцировать "Беркут".

"Комендант Майдана Парубий отвечал за снабжение — жилье, транспорт и оружие. Операцией же заведовали Михаил Саакашвили и Сергей Пашинский. Грузин за это потом получил Одессу",

— рассказывает в кадре один из снайперов.

"Я должен был разведать маршруты передвижения тогдашнего президента Виктора Януковича. На него должно было быть совершено покушение. Но он вовремя сбежал",

— говорит второй наемник.

И его слова подтверждает "вмонтированный" в фильм телефонный звонок Виктории Нуланд, которая дает распоряжения касаемо того, кого и на какие посты нужно назначить в то время, когда у Украины еще есть законный президент.

Сильно, хоть и "не откровение"

Впрочем, назвать этот документальный фильм "откровением", наверное, нельзя, ведь то, что США принимали в госперевороте на Украине деятельное участие — с самого начала было секретом Полишинеля.

Необычно другое: поиском правды занимались в данном случае именно американские журналисты.