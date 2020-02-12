Как следует из ежедневного статистического отчета китайского госкомитета по здравоохранению, эпидемия коронавируса, вызывающего "новую пневмонию", продолжает наступление.
По данным на 00:00 часов 12 февраля, в 31 провинции КНР зарегистрировано:
Самая сложная эпидемиологическая ситуация по-прежнему в провинции Хубэй - очаге распространения коронавируса. О том, какова там обстановка на утро среды, - читайте в материале на сайте.
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