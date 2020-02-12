Эпидемия в Китае: коронавирус продолжает убивать

Как следует из ежедневного статистического отчета китайского госкомитета по здравоохранению, эпидемия коронавируса, вызывающего "новую пневмонию", продолжает наступление.

По данным на 00:00 часов 12 февраля, в 31 провинции КНР зарегистрировано:

подтвержденных случаев заражения - 44653 (11.02 их было 42,6 тысячи, то есть за сутки выявлено 2015 новых случаев);

болеют - 38800 человек;

в тяжелом состоянии из них - 8204 (за сутки - плюс 871 пациент);

выписаны из госпиталей - 4740 выздоровевших (на 11.02 - 3996);

скончались - 1113 (вчера - 1016, то есть за сутки умерли 97 человек);

под наблюдением врачей - более 185 тысяч человек, все они контактировали с заболевшими.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация по-прежнему в провинции Хубэй - очаге распространения коронавируса. О том, какова там обстановка на утро среды, - читайте в материале на сайте.