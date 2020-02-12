Украинский экономист предложил продать землю для "защиты" от России

От агрессии России Украину защитить можно, если продать американским компаниям земли на востоке страны, в приграничной зоне.

Такой "неожиданный" способ "решения проблемы" предложил Зиновий Свереда, экономист из Киева, занимающий пост президента Украинского кооперативного альянса, отвечая на вопрос журналиста портала "Обозреватель".

"Я предлагаю: давайте максимальное количество приграничных территорий Харьковской и Сумской областей американским компаниям продадим. Там, куда придет американский бизнес, автоматом придут и американские войска, чтобы его интересы защищать. И всем будет хорошо", — заявляет Свереда.

Более того, по его словам, он "абсолютно уверен", что компании из США "спокойно" пойдут на такой шаг.

Зачем Украине такая защита

"Украине необходимо искать не просто партнеров, а таких, которые будут нас защищать. Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь сильных партнеров, чтобы победить", — говорит Свереда.

И, поскольку он все же экономист, чиновник подсчитал и финансовые выгоды:

"Деньги в бюджет от продажи земли — раз. Решение вопроса с добычей на Украине сланцевого газа и других полезных ископаемых — два".

Напомним, что на Украине активно обсуждается вопрос отмены моратория на продажу земель сельхозназначения. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.