Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Диабет чаще всего диагностируют у коренных жителей Канады
На фоне заявлений Трампа ВВС США остановили программу по гиперзвуку
Загрязнение атмосферы озоном ежегодно уносит жизни 13 тыс. человек
Тема не обсуждается: миротворцев ООН в Донбассе не ждут
В МХАТ им. М. Горького пройдет творческий вечер Дмитрия Арюпина
Разгадана 40-летняя загадка о таинственных космических полях
На Бали отменено 40 тысяч бронирований из-за коронавируса
Источник Правда.Ру

В пассажирский самолет в Британии ударила молния ВИДЕО

Мир » Европа » Евросоюз

В самолет авиакомпании Aer Lingus, летевший из Бирмингема в Дублин (Великобритания) и попавший в зону, где бушевал ураган "Сиара", ударила молния.

Видео инцидента опубликовало Daily Mail.

По данным издания, неблагоприятные метеоусловия не повредили лайнеру. Он благополучно приземлился в аэропорту назначения.

СПРАВКА "Правда.Ру":

Шторм "Сиара" — сильнейший из тех, что обрушивались на Великобританию за последние 7 лет. Его последствия:

  • сильные разрушения,
  • подтопления домов,
  • наводнение,
  • отмена авиарейсов и поездов,
  • погибли, по последним данным, три человека.
видео молния самолет штром "сиара" великобритания
Актуальная аналитика
Власть
Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие"
Экономика и бизнес
Коронавирус позвонил на смартфон
Власть
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Последние материалы
На место уволенного Богдана Зеленский назначил Ермака
Диабет чаще всего диагностируют у коренных жителей Канады
Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие"
На фоне заявлений Трампа ВВС США остановили программу по гиперзвуку
Загрязнение атмосферы озоном ежегодно уносит жизни 13 тыс. человек
Тема не обсуждается: миротворцев ООН в Донбассе не ждут
В МХАТ им. М. Горького пройдет творческий вечер Дмитрия Арюпина
Разгадана 40-летняя загадка о таинственных космических полях
На Бали отменено 40 тысяч бронирований из-за коронавируса
Америка возьмет под контроль воздушное пространство Украины
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Бывший СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Петр Фадеев Коронавирус позвонил на смартфон Петр Фадеев Василий Амирджанов Кремль не советует обсуждать правительство Медведева Василий Амирджанов Любовь Степушова В Германии уверены, что к власти придут фашисты Любовь Степушова
Комментарии
Коронавирус "выкашивает" Хубэй: там умерли 1068 зараженных
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
Америка возьмет под контроль воздушное пространство Украины
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Какой будет политика России "после Путина"
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Эксперт: экономике России не страшен коронавирус
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Возможна ли новая русско-турецкая война
Постпред США: Россия совершила кибератаки на все страны НАТО
Эксперт: экономике России не страшен коронавирус
Возможна ли новая русско-турецкая война
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
Кремль не советует обсуждать правительство Медведева
Возможна ли новая русско-турецкая война
Соловьев прокомментировал смех телеведущей ВГТРК
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ