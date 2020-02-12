В пассажирский самолет в Британии ударила молния ВИДЕО

В самолет авиакомпании Aer Lingus, летевший из Бирмингема в Дублин (Великобритания) и попавший в зону, где бушевал ураган "Сиара", ударила молния.

Видео инцидента опубликовало Daily Mail.

По данным издания, неблагоприятные метеоусловия не повредили лайнеру. Он благополучно приземлился в аэропорту назначения.

СПРАВКА "Правда.Ру":

Шторм "Сиара" — сильнейший из тех, что обрушивались на Великобританию за последние 7 лет. Его последствия: