На место уволенного Богдана Зеленский назначил Ермака

Андрей Богдан, глава офиса президента Украины, вчера написавший заявление об увольнении, освобождён от должности указом Владимира Зеленского.

Документ, датированный 11 февраля, опубликован на официальном сайте главы государства.

"Освободить БОГДАНА Андрея Иосифовича с поста руководителя офиса президента Украины", -написано в документе.

Кто возглавит офис вместо Богдана

Сразу же после увольнения Богдана освободившееся кресло занял помощник президента Андрей Ермак.

Как пишет украинское издание "Новое время" со ссылкой на несколько собственных источников в аппарате Зеленского, между двумя ближайшими соратниками действующего президента помимо конкуренции ""весьма нездоровой" — прим "Новое время") существует и сильная взаимная неприязнь,

"которая в данный момент достигла своего апогея" (цитата "НВ").

Насколько это соответствует действительности, пока неизвестно — пресс-служба Зеленского прокомментировала кадровую замену в офисе президента довольно обтекаемо. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.