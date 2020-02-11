Тема не обсуждается: миротворцев ООН в Донбассе не ждут

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве России, вопрос поставлен "на удержание" в связи с безынициативностью стран, входящих в ООН. В МИД РФ напомнили, что проект по вводу сил ООН был внесен на рассмотрение ООН еще в 2017-ом.

"Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в "нормандской" повестке дня не значится. В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало", — заявили в МИД РФ.

Поперек "батьки"?

Осенью прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев в Донбасс. Он предлагал Киеву помощь в перекрытии российско-украинской границы.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу", — подчеркнул глава Белоруссии.

Глава ДНР Денис Пушилин отверг это предложение, отметив, что его республике не нужна помощь извне для решения своих вопросов.