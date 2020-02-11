Лавров и Помпео могут встретиться в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Германии 14 февраля. В российскую делегацию войдет глава МИД России Сергей Лавров. А вот американскую делегацию возглавит госсекретарь США Майк Помпео.

В российском МИДе вероятность их встречи не исключают.

"На данный момент проработка этой встречи не ведётся, но, как и всегда, когда руководители внешнеполитических ведомств находятся на одном международном мероприятии оба, такой контакт возможен", — сказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, что в декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.