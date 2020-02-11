Все страны военного альянса подвергались кибератакам со стороны России. Такое мнение высказала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
По ее мнению, иногда атаки совершали еще и китайцы. Поэтому НАТО необходимо укрепить свою оборону.
"Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые со стороны Китая", — заявила она журналистам в ходе онлайн-брифинга.
Ранее на кибератаки со стороны России жаловались украинские власти. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что Украина стала "полем битвы" в киберпространстве, где главным источником кибератак является Российская Федерация.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.