Постпред США: Россия совершила кибератаки на все страны НАТО

Все страны военного альянса подвергались кибератакам со стороны России. Такое мнение высказала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

По ее мнению, иногда атаки совершали еще и китайцы. Поэтому НАТО необходимо укрепить свою оборону.

"Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые со стороны Китая", — заявила она журналистам в ходе онлайн-брифинга.

Ранее на кибератаки со стороны России жаловались украинские власти. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что Украина стала "полем битвы" в киберпространстве, где главным источником кибератак является Российская Федерация.