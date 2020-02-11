На Украине прокомментировали увольнение Богдана из офиса Зеленского

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского прокомментировала увольнение руководителя ведомства Андрея Богдана. Представители офиса утверждают, что уход Богдана никак не отразится на политическом курсе государства.

"Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства", - сказано в сообщении.

Представители офиса Зеленского подчеркнули, что страну ожидают важные реформы.