Турецкие специалисты разработали свой экспресс-тест для коронавируса

В четыре раза быстрее обычных экспресс-тестов работает система, которую разработали турецкие специалисты. О разработке сегодня рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Система определяет наличие коронавируса в организме пациента.

"Нашим специалистам удалось разработать более быстрый тест для диагностики коронавируса. Скорость получения результата сократилась вчетверо по сравнению с обычными тестами и составляет от 90 до 120 минут",- цитируют журналисты министра.

Система уже доставлена в больницы и поликлиники страны. Врачи активно начали ее применять для диагностики пациентов.

Российские специалисты разработали тест-системы для выявления коронавируса, которые можно хранить при температуре до +4 градусов. Остальные аналоги требуют холода до -20 градусов.