СМИ Белоруссии рассказали президенту о проблемах

Расширение присутствия белорусских СМИ в Интернете стало одной из ключевых тем на встрече президента Александра Лукашенко с руководителями государственных СМИ.

Журналисты рассказали лидеру страны, с какими проблемами чаще всего сталкиваются.

"Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно, тем не менее и аналитика у них есть, выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Также в числе тем, которые удалось обсудить, — запуск новостного канала, увеличение белорусского контента на ТВ, уход от иностранных платформ. Президент Белоруссии высказал уверенность, что, несмотря на распространение Интернета, телевидение еще долго будет одним из основных источников новостей для народа.