За русский язык: в Польше избили русских, украинцев и белорусов

В Польше произошла массовая драка с участием русских, украинцев и белорусов. Местные жители избили приезжих из-за того, что они общались на русском языке. Инцидент произошел в городе Торунь. Группа неизвестных напала на пять человек, выкрикивая лозунг "Польша для поляков".

Об инциденте сообщила Gazeta Wyborcza.

"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", - написал в Facebook один из пострадавших. "Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай - везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей", - добавил мужчина.

Никто из прохожих на улице не оказал помощь избитым.