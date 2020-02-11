Британский парламент ждет обновление

Новый состав парламента Британии соберется в пятницу. Накануне премьер-министр Борис Джонсон сообщит о перестановках.

Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

"Премьер-министр, как ожидается, объявит о перестановках в четверг. Новый состав кабинета министров соберется на заседание в пятницу", — заявил представитель офиса премьера.

Перестановки связаны с окончанием процесса по выходу из Евросоюза. Эксперты ожидают, что несколько освободившихся мест займут сторонники Джонсона, а вот генпрокурор Джеффри Кокс может потерять свой пост.