В иракской столице застрелили одного из руководителей спутникового телеканала "Ар-Рашид". О происшествии сообщило издание Baghdad Al Youm. Главного управляющего телестанции Низара Тануна застрелили, когда он выходил из своего дома на западе Багдада.
Нападавшие были на мотоцикле. Они открыли огонь из оружия, а затем скрылись с места происшествия. Местные силовики пока не могут назвать мотивы убийства.
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