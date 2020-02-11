В Багдаде застрелен руководитель одного из телеканалов

В иракской столице застрелили одного из руководителей спутникового телеканала "Ар-Рашид". О происшествии сообщило издание Baghdad Al Youm. Главного управляющего телестанции Низара Тануна застрелили, когда он выходил из своего дома на западе Багдада.

Нападавшие были на мотоцикле. Они открыли огонь из оружия, а затем скрылись с места происшествия. Местные силовики пока не могут назвать мотивы убийства.