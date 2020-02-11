Миссия НАТО в Ираке может быть возобновлена. Это возможно, если об этом североатлантический альянс попросят власти страны.
Об этом рассказал генсек организации Йенс Столтенберг.
"Сейчас в Ираке присутствуют военные и персонал НАТО. Мы возобновим тренировки как можно скорее", — сказал он.
Военные НАТО готовы обучать военнослужащих Ирака. Сейчас по этому вопросу идут консультации.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в мире снизился уровень доверия к военному альянсу. Опрос прошел в 16 странах, которые состоят в НАТО. Отрицательной его работу видит почти каждый третий респондент.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.