Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил выполнение договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки" в середине декабря прошлого года.

"Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договорённостей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа", - отметил Песков, подчеркнув, что "рабочий процесс идет", и "время еще есть".

"Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведётся экспертами, удастся выйти на исполнение договорённостей, зафиксированных в парижском документе", - добавил представитель Кремля.