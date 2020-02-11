В мае 2020 года украинские власти намерены продлить запрет на доступ к соцсетям. Весной этого года истекает трехлетний запрет, наложенный ранее.
Инициатором выступит министерство культуры, молодежи и спорта Украины.
"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", — заявил журналистам глава ведомства Владимир Бородянский.
Сейчас у граждан Украины нет доступа к популярным соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", поисковой системе "Яндекс" и почтовому сервису mail.ru.
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