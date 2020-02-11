Посол ЛАГ в России: "сделка века" не решит проблему

Подход Трампа к решению палестино-израильского конфликта не отвечает интересам мира. Такое мнение высказал посол Лиги арабских государств в России Джабер Хабиб Джабер.

Поэтому, по его мнению, "сделка века", которую так активно навязывает президент США Дональд Трамп, не будет эффективна.

"После того как начался разговор о подготовке американского плана по миру на Ближнем Востоке, ожидания постепенно падали в свете шагов американской администрации, в частности, в связи с переносом американского посольства в Иерусалим, признания оккупированного города столицей Израиля и признания решения об аннексии Голанских высот", — заявил Джабер.

Этот план настолько резко отличается от политики США в палестино-израильском вопросе, что вызывает "тревогу и беспокойство в арабском мире". Эксперты видят очевидный перекос в сторону интересов Израиля.