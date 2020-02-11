Тайванские власти запретили своим гражданам ездить в Гонконг

Тайваньские власти пытаются не допустить распространения коронавируса на своей территории. Поэтому они не рекомендуют гражданам страны посещать Макао и Гонконг.

С предупреждением выступил тайваньский министр здравоохранения и благосостояния Чэнь Шичжун. Он напомнил не только о бушующем у соседей коронавирусе, но и вируса с неясным источников заражения, выявленном в Гонконге.

Без необходимости жителям острова не рекомендуют посещать также Сингапур и Таиланд. Для усиления защиты от коронавируса власти Тайваня прекратили авиасообщение со многими городами Китая и закрыли китайцам въезд на остров.

Напомним, что на сегодняшний день от коронавируса в КНР погибли 1016 человек.