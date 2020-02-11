Тайваньские власти пытаются не допустить распространения коронавируса на своей территории. Поэтому они не рекомендуют гражданам страны посещать Макао и Гонконг.
С предупреждением выступил тайваньский министр здравоохранения и благосостояния Чэнь Шичжун. Он напомнил не только о бушующем у соседей коронавирусе, но и вируса с неясным источников заражения, выявленном в Гонконге.
Без необходимости жителям острова не рекомендуют посещать также Сингапур и Таиланд. Для усиления защиты от коронавируса власти Тайваня прекратили авиасообщение со многими городами Китая и закрыли китайцам въезд на остров.
Напомним, что на сегодняшний день от коронавируса в КНР погибли 1016 человек.
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