Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит фигурантов в 16 уголовных делах. Юрист Андрей Портнов сообщил, что недавно суд полностью удовлетворил его иск против бывшего украинского президента. Речь идет об иске, который подал юрист, уличив телеканал Порошенко "Прямой" и его новую партию во лжи.
Экс-президент Украины утверждал, что Портнов передает материалы уголовных дел в Москву. Суд признал, что Порошенко распространял ложную информацию.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.