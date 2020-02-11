Порошенко проиграл суд на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит фигурантов в 16 уголовных делах. Юрист Андрей Портнов сообщил, что недавно суд полностью удовлетворил его иск против бывшего украинского президента. Речь идет об иске, который подал юрист, уличив телеканал Порошенко "Прямой" и его новую партию во лжи.

Экс-президент Украины утверждал, что Портнов передает материалы уголовных дел в Москву. Суд признал, что Порошенко распространял ложную информацию.