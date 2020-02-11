В конце февраля президент США посетит Индию. Визит состоится в компании супруги Меланьи Трамп.
В ходе посещения Индии глава Штатов встретится с премьер-министром Нарендрой Моди.
«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп посетят Индию 24-25 февраля 2020 года. Президент и первая леди посетят Нью-Дели и Ахмедабад, которые находятся в родном штате премьер-министра Моди -Гуджарате», - говорится в заявлении Белого дома.
Цель встречи - укрепление партнерских отношений двух стран. Ранее лидеры США и Индии пообщались по телефону и обсудили предстоящую встречу.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.