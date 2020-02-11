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Выборы в Эквадоре пройдут раньше запланированного

Мир

Власти Эквадора перенесли дату выборов президента. Срок сдвинулся почти на месяц.

Изначально планировалось, что избиратели отдадут свои голоса за кандидатов 28 февраля. Новая дата — 7 февраля 2021 года.

"Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов воскресенье, 7 февраля 2021 года", — говорится в официальном сообщении Национального избирательного совета.

При необходимости проведения второго тура его назначат на 11 апреля того же года. Явка на выборы в Эквадоре высокая: за отсутствие гражданина на выборах полагается штраф. Голосовать могут лица 18-65 лет.

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