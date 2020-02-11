На вооружении США есть огромное количество супербыстрых ракет, чтобы противостоять угрозам и даже нападению России.
С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп перед губернаторами штатов.
Видеозапись опубликована на "Ютуб"-канале.
"Мы называем эти ракеты супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты. И у нас их много. Очень много", — сказал хозяин Белого дома.
И посетовал, что у России "подобные или такие же" тоже есть.
"И я не исключаю, что сделали они свои ракеты по американской технологии. Предыдущее руководство США вполне могло ими "поделиться", — допустил Трамп.
Трамп допустил, что Россия могла получить информацию о сверхзвуковых технологиях от предыдущего руководства США.
По словам представителя Пентагона Энны Стефанек, у военного ведомства США есть на сегодняшний день две программы по созданию гиперзвукового оружия.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.