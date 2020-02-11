Трамп: с нашими супербыстрыми ракетами Россия нам не страшна

На вооружении США есть огромное количество супербыстрых ракет, чтобы противостоять угрозам и даже нападению России.

С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп перед губернаторами штатов.

Видеозапись опубликована на "Ютуб"-канале.

"Мы называем эти ракеты супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты. И у нас их много. Очень много", — сказал хозяин Белого дома.

И посетовал, что у России "подобные или такие же" тоже есть.

"И я не исключаю, что сделали они свои ракеты по американской технологии. Предыдущее руководство США вполне могло ими "поделиться", — допустил Трамп.

Трамп допустил, что Россия могла получить информацию о сверхзвуковых технологиях от предыдущего руководства США.

Как обстоят дела с гиперзвуковым оружием, по данным Пентагона

По словам представителя Пентагона Энны Стефанек, у военного ведомства США есть на сегодняшний день две программы по созданию гиперзвукового оружия.