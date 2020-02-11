Несколько сотен населенных пунктов Украины остались без света

Жители Ивано-Франковской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и ряда других областей Украины остались без света. Причина тому — непогода.

В общей сложности электричества нет почти в 400 населенных пунктах.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях", — говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее масштабное отключение в Ивано-Франковской области. Здесь света нет в 93 населенных пунктах. Еще 75 — во Львовской области, 47 — в Черниговской. Всего проблемы с электроснабжением испытывают жители 11 регионов Украины.

Непогода надвигается и на Москву. Синоптики предупредили о резком усилении ветра.