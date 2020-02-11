Ярош заявил о возможной "силовой зачистке" Донбасса

Спецслужбы Украины готовы перейти к "силовой зачистке" территории Донбасса.

Об этом сегодня в эфире украинского Пятого канала заявил Дмитрий Ярош, экс-депутат Верховной Рады и бывший же руководитель "Правого сектора*" (*организация, запрещенная на территории РФ).

Националист утверждает, что

"спецслужбы Украины готовы и имеют все возможности организовать революцию за линией разграничения, которая может стать поводом для зачистки Донецкой и Луганской народных республик от "вражеского элемента".

Что предлагает сделать Ярош

Для того, чтобы реализовать этот сценарий, уверен Ярош, надо "скоординировать силы СБУ, ВСУ и внешней разведки", а власти — "мобилизовать украинское общество":

"Вся эта операция должна проходить под лозунгом "все для фронта, все для победы", потому что, когда общество отодвинуто от войны и всем хорошо — победить невозможно. То есть должна быть мобилизация всех материальных, моральных, духовных ресурсов народа. А потом просто зачистить территории от вражеских элементов и жить дальше. Спокойно и счастливо".

Президент не готов принять предложение нациста?

В свете этого выступления экс-лидера "Правого сектора*" как-то понятней становится появление на телеэкранах помощника Зеленского, настойчиво убеждавшего украинцев "верить в то, что президент больше всего на свете хочет мира на Донбассе".