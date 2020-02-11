Украинцев умоляют поверить в миролюбивость президента

Война на территории Донбасса, ежедневная статистика по убитым и раненым — все это не должно заставить украинцев даже усомниться в том, что президент страны очень хочет мира. И делает все, чтобы он когда-нибудь наступил.

С таким "трогательным" обращением выступил Андрей Ермак, помощник Зеленского, в эфире УкраинаТВ.

"Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Поверьте и вы, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось на всех уровнях — и в "нормандском формате" и в Минске. Поверьте, мы даже с Москвой взаимодействуем, чтобы остановить войну. У меня, например, сложились личные конструктивные отношения с Дмитрием Козаком — одним из руководителей администрации Путина", — вещал Ермак, обращаясь к украинским телезрителям.

Согласья в товарищах, видимо, нет…

А всего несколькими часами ранее Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, точно так же, как и Ермак, вещал с телеэкрана. Но совсем другое:

"Вооружённые силы Украины не станут отводить свои подразделения по всей линии разграничения в Донбассе", — заявил он.

Если добавить сюда появившуюся сегодня - правда, пока неподтвержденную официальным Киевом - информацию о желании руководителя офиса Зеленского Андрея Богдана уйти в отставку, то картина внутреннего кризиса украинской власти начинает обретать зримые черты.