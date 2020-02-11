Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО

Напряжённые и подпортившиеся отношения России и Белоруссии, по мнению некоторых экспертов, — результат сильного желания Александра Лукашенко "завоевать лояльность западных партнеров".

Зачем это нужно белорусскому лидеру — знает пока только он сам, а вот то, как он этого добивается, какие ходы применяет и методы использует — эта информация периодически "всплывает".

Компромат от Трухана

Например, буквально вчера, порцию разоблачений президента Белоруссии озвучил Владимир Трухан, полковник запаса, экс-участник рабочей группы по созданию региональной группировки войск РФ в Белоруссии.

Информацией Трухан поделился в очередном выпуске youtub-канала PolitWera.

Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".

"Коллеги рассказали мне, что президент Белоруссии "слил" детали плана применения сил. Разумеется, не весь план, но даже передача какой-то части секретной информации без согласия российской стороны весьма неприятный удар в спину. Это же сведения под грифом "секретно". Конечно, о каких-то серьезных тайнах речь вряд ли может идти применительно к президенту другой страны, но и мелочей в военных планах нет", — отмечает Трухан.

По мнению военного эксперта, что бы конкретно ни "слил" Лукашенко, — это "повод задуматься о надежности союзника и повнимательней присматриваться к его политическим амбициям".

Впрочем, в Белоруссии тоже иллюзий относительно "совместно будущего" двух стран, похоже, не испытывают. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.