Новые случаи заражения коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Диагноз "коронавирус" поставлен двум гражданам Украины. Всего на лайнере уже 135 заболевших пассажиров.

Случаи с украинцами уже подтвердил Минздрав Украины.

"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, лайнер Diamond Princess находится у берегов Японии на карантине. С каждым днем число заболевших коронавирусом растет. Пассажиры жалуются на условия содержания и методы лечения. Зараженных госпитализируют в медучреждения на суше.