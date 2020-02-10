Российских дипломатов не будут эвакуировать из Китая

Эвакуации российского посольства в Китае не планируется. Работе представителей России в КНР ничто не мешает.

Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Нет, об эвакуации нашего посольства речи не идет", — сказал Моргулов журналистам.

Также в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, остаются граждане России. Они не планируют покидать Китай и возвращаться на родину. Это показал опрос, который был проведен среди россиян.

Напомним, что все желающие уже были эвакуированы в Россию. Сейчас они находятся на карантине, но признаков заболевания ни у кого из них нет.