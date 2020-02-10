Дипломаты России в Вене отдали дань уважения своим предшественникам

Андрея Разумовского и Александра Гончарова вспоминали сегодня в Вене. Они были российскими послами в европейской стране.

Дань памяти предшественникам отдали 10 февраля российские дипломаты. Так они отметили День дипломатического работника.

«В День дипломатического работника по традиции почтили память наших великих предшественников, верно служивших Отчизне на посту главы дипломатической миссии в Вене, Андрея Кирилловича Разумовского (в 1790-1799 и в 1801-1807 годах) и Александра Михайловича Горчакова (в непростой период Крымской войны с 1854 по 1856 год)", - написал посол России в Вене Дмитрий Любинский на своей странице в социальной сети.

С праздником российских дипломатов поздравил президент Владимир Путин. Он отметил важность их работы в современном мире, где ситуация остается турбулентной.