В Совфеде раскритиковали "Нафтогаз" за "неприличное" поведение

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал украинскую компанию "Нафтогаз" из-за недавнего выступления ее главы. 10 февраля Юрий Витренко сообщил, что юристы "Нафтогаза" готовят иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома".

Цеков напомнил, что Москва и Киев месяц назад заключили договоренность, по которой стороны обязались прекратить все споры для заключения нового соглашения на транзит газа в Европу через Украину.