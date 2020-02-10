Глава комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал украинскую компанию "Нафтогаз" из-за недавнего выступления ее главы. 10 февраля Юрий Витренко сообщил, что юристы "Нафтогаза" готовят иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома".
Цеков напомнил, что Москва и Киев месяц назад заключили договоренность, по которой стороны обязались прекратить все споры для заключения нового соглашения на транзит газа в Европу через Украину.
"Долг, который, я считаю, совершенно несправедливо был присужден "Газпрому" Стокгольмским арбитражем, был выплачен тем не менее", - отметил парламентарий, назвав поведение "Нафтогаза" "очень неприличным".
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".