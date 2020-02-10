Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

Художественный критик Авелина Леспер посетила выставка Zona Maco в Мексике. На мероприятии женщина заметила работу скульптора Габриэля Рико и чтобы выразить к ней презрение решила поставить рядом пустую банку из-под газировки. Однако Леспер слишком близко подошла к арт-объекту и зацепила его.

Организаторы выставки сразу после инцидента сообщили женщине, что стоимость работы составляет 20 тысяч долларов. Более того, организаторы выразили недоумение, как художественный критик могла проявить такое непрофессионализм и неуважение к известному скульптору.