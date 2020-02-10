Пятеро военнослужащих из Турции погибли в Сирии. ЧП произошло в Идлибе.
Здесь боевики совершили обстрел турков. Пятеро погибли, еще пятеро ранены. Информацию подтверждает Министерство национальной обороны Турции.
Напомним, что сегодня глава МИД Турции подчеркнул, что между Россией и Турцией нет понимания и договоренности по ситуации в Идлибе. Консультации по этому вопросу продолжаются.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".