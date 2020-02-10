Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о своем отказе выдвигаться на пост канцлера Германии. Глава Христианско-демократического союза решила серьезно изменить политическую карьеру.
Помимо отказа от главного поста ФРГ, она также планирует покинуть пост руководителя родной партии. Ангела Меркель поблагодарила коллегу за работу и попросила продолжить работу на посту министра обороны страны.
Эксперты связывают такие решения с избранием главы регионального правительства. Им стал Томас Кеммерих из СвДП. За него проголосовали консерваторы ХДС, депутаты СвДП, правы из "Альтернативы для Германии".
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".