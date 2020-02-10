Конкурентов на пост канцлера Германии станет меньше

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о своем отказе выдвигаться на пост канцлера Германии. Глава Христианско-демократического союза решила серьезно изменить политическую карьеру.

Помимо отказа от главного поста ФРГ, она также планирует покинуть пост руководителя родной партии. Ангела Меркель поблагодарила коллегу за работу и попросила продолжить работу на посту министра обороны страны.

Эксперты связывают такие решения с избранием главы регионального правительства. Им стал Томас Кеммерих из СвДП. За него проголосовали консерваторы ХДС, депутаты СвДП, правы из "Альтернативы для Германии".