Посол Франции: контроль над грузинами, выезжающими в ЕС, необходимо уси

Граждане Грузии злоупотребляют безвизовым режимом с Европой. Об этом заявил посол Франции в Грузии Диего Колас.

Он намерен не только добиться ужесточения контроля для грузин, но и лично проверит, как проходит пограничный контроль тех, кто вылетает из Грузии в страны Европы.

"Безвизовый режим — это большой успех, но он не означает освобождение от установленных условий", — заявил Диего Колас журналистам.

В ближайшее время дипломат приедет в аэропорт Кутаиси и проведет проверку. Такое внимание к гражданам Грузии связано также и с тем, что большое количество грузин, приезжая в европейские страны и, в частности, во Францию, устраиваются на работу нелегально. Поэтому сейчас в стране планируют начать пропаганду о важности официального трудоустройства.