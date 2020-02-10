Граждане Грузии злоупотребляют безвизовым режимом с Европой. Об этом заявил посол Франции в Грузии Диего Колас.
Он намерен не только добиться ужесточения контроля для грузин, но и лично проверит, как проходит пограничный контроль тех, кто вылетает из Грузии в страны Европы.
"Безвизовый режим — это большой успех, но он не означает освобождение от установленных условий", — заявил Диего Колас журналистам.
В ближайшее время дипломат приедет в аэропорт Кутаиси и проведет проверку. Такое внимание к гражданам Грузии связано также и с тем, что большое количество грузин, приезжая в европейские страны и, в частности, во Францию, устраиваются на работу нелегально. Поэтому сейчас в стране планируют начать пропаганду о важности официального трудоустройства.
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